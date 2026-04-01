La Zicotek prêt d’instruments de musique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
La Zicotek prêt d’instruments de musique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 29 avril 2026.
Plouguerneau
La Zicotek prêt d’instruments de musique
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-04-29 19:00:00
Date(s) :
2026-04-29
La Zicotek tous les mercredis découverte et prise en main d’un instrument de musique.
Envie d’apprendre à jouer d’un instrument ? Remise à niveau après quelques années d’arrêt ? Ou simple découverte ? Empruntez gratuitement des instruments de musique à la médiathèque, comme si vous empruntiez un livre !
Chaque instrument est empruntable sous forme de pack contenant ses accessoires et une méthode d’apprentissage. L’emprunt d’un instrument est ouvert gratuitement à tous les abonnés de la bibliothèque. Il est soumis à la signature de la charte de prêt plaçant l’instrument sous la responsabilité de l’emprunteur ou du responsable légal pour les mineurs.
– Une guitare acoustique folk (Housse, accordeur, médiators, sangle, stand et une méthode d’apprentissage)
– Une guitare électrique (Housse, accordeur, médiators, sangle, stand, ampli-casque, ampli, câble, casque et une méthode d’apprentissage)
– Une guitare classique ¾ (enfant 8/14 ans) (Housse, accordeur, médiators, sangle, stand, repose pied et une méthode d’apprentissage)
– Un cajon (House et une méthode d’apprentissage)
– Un trombone P bone en plastique (Housse et méthode d’apprentissage)
– Un saxophone J Sax Nuvo en plastique (Housse et méthode d’apprentissage)
– Un piano numérique (Housse et méthode d’apprentissage)
Ces instruments sont prêtés par la Bibliothèque du Finistère. .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English : La Zicotek prêt d’instruments de musique
L’événement La Zicotek prêt d’instruments de musique Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS
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