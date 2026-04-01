Plouguerneau

VISITE THEMATIQUE L’ILE VIERGE EN BRETON

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:00:00

fin : 2026-06-03 11:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-05-28 2026-06-03

Deomp da bourmen war Enez-Werc‘h (1 eurvezh-pad).

Komzet ‘vo diwar-benn istor an enez, an tourioù-tan ha buhez an diwallerien gwechall. Deuit da zizoleiñ glad ar vro.

Un nebeut titouroù

An emgav a zo e Kastell Ac’h evit tapout ar vag 15 munutenn a-raok mont kuit.

Ne c’heller ket mont e-barzh an tour-tan

Padout a ra 30 munutenn ar weladenn + 30 munutenn frank war an enez + distro war an douar bras.

Azaleg 7 vloaz

Etre 4 ha 9 zen

Balade à l’Ile Vierge (1 heure)

Nous parlerons de l’histoire de l’île, des phares et de la vie des gardiens autrefois. Venez découvrir le patrimoine du pays

Informations pratiques

RDV au Kastell Ac’h pour prendre le bateau 15 minutes avant de partir

La visite ne comprend pas l’entrée et la montée d’un phare

Durée 30 minutes la visite + 30 minutes libre sur l’île + retour sur le continent

A partir de 7 ans

Entre 4 et 9 personnes .

Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English : VISITE THEMATIQUE L’ILE VIERGE EN BRETON

L’événement VISITE THEMATIQUE L’ILE VIERGE EN BRETON Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PAYS DES ABERS