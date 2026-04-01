Conférence dynamique voix et technique Alexander Incarner son chant dans un corps en présence avec Joëlle Colombani et Anna Jehanno Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Conférence dynamique voix et technique Alexander Incarner son chant dans un corps en présence avec Joëlle Colombani et Anna Jehanno Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau vendredi 24 avril 2026.
Plouguerneau
Conférence dynamique voix et technique Alexander Incarner son chant dans un corps en présence avec Joëlle Colombani et Anna Jehanno
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24 21:00:00
Date(s) :
2026-04-24
La voix, On en parle ?
Je parle, tu chantes, iel crie, nous murmurons. Différents mécanismes vocaux se mettent en place sans que nous en ayons conscience.
Et parfois la voix manque, se perd, se voile.
Cette conférence dynamique propose une présentation du geste vocal et du lien entre notre voix et le corps qui l’émet.
De la théorie à la pratique nous prendrons un temps d’exploration des mécanismes de la voix chantée.
La méthode F.M. Alexander, en harmonisant le corps et la pensée, permet de retrouver structure, appuis et axe.
Explorer et chanter ensemble Quelles sont les incroyables possibilités de nos voix ?
Comment sonner ensemble, accorder nos timbres dans un chant de tradition orale ? .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English : Conférence dynamique voix et technique Alexander Incarner son chant dans un corps en présence avec Joëlle Colombani et Anna Jehanno
L’événement Conférence dynamique voix et technique Alexander Incarner son chant dans un corps en présence avec Joëlle Colombani et Anna Jehanno Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-04 par OT PAYS DES ABERS
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