Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 30 mai 2026.
Plouguerneau
Atelier d’écriture Les Kreionoù
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
À destination des adultes, ces ateliers sont une invitation à jouer avec l’écriture mots inconnus, textes à trous, création de définition, phrases à compléter, acrostiches, etc.
Rdv le dernier samedi de chaque mois à 10h. .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture Les Kreionoù
L’événement Atelier d’écriture Les Kreionoù Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-15 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Plouguerneau (Finistère)
- La Zicotek prêt d’instruments de musique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 22 avril 2026
- Conférence dynamique voix et technique Alexander Incarner son chant dans un corps en présence avec Joëlle Colombani et Anna Jehanno Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 24 avril 2026
- La Zicotek prêt d’instruments de musique Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau 29 avril 2026
- VISITE THEMATIQUE L’ILE VIERGE EN BRETON Plouguerneau 30 avril 2026
- V45 Vélo-Route Littorale- Etape Plouguerneau/Porsall Plouguerneau Finistère 1 mai 2026