La chasse au trésor du bois des clowns Moulins des Baleines Plouguerneau
La chasse au trésor du bois des clowns Moulins des Baleines Plouguerneau vendredi 10 juillet 2026.
Plouguerneau
La chasse au trésor du bois des clowns
Moulins des Baleines 165 Lieu-dit Kerandraon Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
À la tombée de la nuit, le Bois des Clowns s’éveille. Avec Rowan le Conservateur, et Yves l’archéologue, vous pénétrez dans un jardin lumineux. les fleurs brillent, et les chemins se dérobent dans leur magie.
En équipe, vous avancez dans un sinueux labyrinthe, à la recherche, des 14 coffres cachés, avec des indices et des énigmes laissés par les Clowns Géants qui habitaient autrefois ces lieux. Mais ici, il ne s’agit pas de courir. Il faut observer, écouter, relier.
Le trésor apparaît peu à peu, au fil du parcours, avec ce que vous vivez ensemble une aventure unique et Merveilleuse.
Spectacle tout public, à partir de 7 ans. Sur réservation. .
Moulins des Baleines 165 Lieu-dit Kerandraon Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 23 04 32 10
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English :
L’événement La chasse au trésor du bois des clowns Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT PAYS DES ABERS
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