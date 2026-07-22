Randonnée TRO PLOUGUERNE Port du Korejou Plouguerneau
samedi 25 juillet 2026 · Port du Korejou · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Randonnée TRO PLOUGUERNE
Port du Korejou Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
L’association Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui (PHA) organise une nouvelle édition de la Randonnée Tro Plougerne, avec de nouveaux circuits pour découvrir les paysages de la commune.
Circuits proposés
– 6 km Départs de 13h30 à 15h30
– 12 km Départs de 13h30 à 15h30
– 22 km Départs de 10h30 à 13h00
– 28 km Départs de 9h00 à 11h00
Des ravitaillements sont prévus sur les parcours et une animation musicale est proposée à partir de 16h. .
Port du Korejou Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Randonnée TRO PLOUGUERNE Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT PAYS DES ABERS
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