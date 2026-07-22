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AGENDA · Plouguerneau

Randonnée TRO PLOUGUERNE Port du Korejou Plouguerneau

samedi 25 juillet 2026 · Port du Korejou · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Port du Korejou
Adresse
Lieu-dit Koréjou
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

Randonnée TRO PLOUGUERNE

Port du Korejou Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

L’association Plouguerneau d’Hier et d’Aujourd’hui (PHA) organise une nouvelle édition de la Randonnée Tro Plougerne, avec de nouveaux circuits pour découvrir les paysages de la commune.

Circuits proposés
– 6 km Départs de 13h30 à 15h30
– 12 km Départs de 13h30 à 15h30
– 22 km Départs de 10h30 à 13h00
– 28 km Départs de 9h00 à 11h00

Des ravitaillements sont prévus sur les parcours et une animation musicale est proposée à partir de 16h.   .

Port du Korejou Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Randonnée TRO PLOUGUERNE Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT PAYS DES ABERS

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