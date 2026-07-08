Atelier cyanotype sur tissu Atelier Pioka Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

Atelier cyanotype sur tissu

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Découvrez le cyanotype appliqué au textile, une technique d’impression ancienne qui révèle de magnifiques nuances de bleu grâce à l’action de la lumière. Après une présentation du procédé et une initiation aux différentes étapes de préparation et d’exposition, vous expérimenterez les possibilités créatives offertes par les végétaux, objets et pochoirs.

Vous réaliserez une création personnalisée sur un morceau de tissu de récupération ou sur un tote bag, pour repartir avec une pièce unique, à la fois artistique et utile. Une belle occasion de donner une seconde vie à un textile ou de créer un accessoire original tout en découvrant ce procédé photographique poétique.

Le matériel nécessaire est fourni. Si vous souhaitez personnaliser davantage votre création, vous pouvez également apporter un tissu en coton clair, propre et préalablement lavé. .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier cyanotype sur tissu Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT PAYS DES ABERS