Phare en Fête au Phare de l’île Wrac’h Lieu-dit Saint-Cava Plouguerneau
vendredi 24 juillet 2026 · Lieu-dit Saint-Cava · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Phare en Fête au Phare de l’île Wrac’h
Lieu-dit Saint-Cava Ile Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Cette année encore, vous êtes conviés à la fête estivale d’IPPA (Iles et Phares du Pays des Abers) pour retrouver la magie de l’île Wrac’h, ses jardins et sa maison phare dans une ambiance conviviale.
Au programme de l’édition 2026
L’expo “Wrac’h Sens dessus dessous” ;
– Samir Dib, musicien multi-instrumentiste, enveloppera l’île de ses volutes envoûtantes ;
– Maquillage pour petits et grands ;
– Buvette et dégustation d’huîtres (payant) ;
Accessible depuis la plage de Saint Cava à Lilia à marée basse .
Lieu-dit Saint-Cava Ile Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Phare en Fête au Phare de l’île Wrac’h Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-17 par OT PAYS DES ABERS
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