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AGENDA · Plouguerneau

Atelier broderie sur papier Atelier Pioka Plouguerneau

mercredi 29 juillet 2026 · Atelier Pioka · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier Pioka
Adresse
5 Place de l'Église
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

Atelier broderie sur papier

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Découvrez la broderie sur papier, une technique créative qui mêle fil, aiguille et support papier pour donner du relief et de la poésie à vos images. Après un temps de présentation de la technique et une phase d’expérimentation sur différents motifs, vous réaliserez un projet personnel en brodant une photographie. Un atelier accessible à tous, sans prérequis, pour explorer une nouvelle manière de sublimer vos souvenirs et vos images.   .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24 

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English :

L’événement Atelier broderie sur papier Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT PAYS DES ABERS

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