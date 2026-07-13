Atelier broderie sur papier Atelier Pioka Plouguerneau
mercredi 29 juillet 2026 · Atelier Pioka · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Atelier broderie sur papier
Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Découvrez la broderie sur papier, une technique créative qui mêle fil, aiguille et support papier pour donner du relief et de la poésie à vos images. Après un temps de présentation de la technique et une phase d’expérimentation sur différents motifs, vous réaliserez un projet personnel en brodant une photographie. Un atelier accessible à tous, sans prérequis, pour explorer une nouvelle manière de sublimer vos souvenirs et vos images. .
Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24
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English :
L’événement Atelier broderie sur papier Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT PAYS DES ABERS
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