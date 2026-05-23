Fête du 14 juillet Plouguerneau
Fête du 14 juillet Plouguerneau lundi 13 juillet 2026.
Plouguerneau
Fête du 14 juillet
Place de l’Europe Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La fête nationale se célèbre au bourg dès le 13 juillet avec des concerts pour une soirée festive et conviviale. Venez profiter de l’ambiance musicale et partager ce moment de fête au cœur de la commune ! .
Place de l’Europe Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 04 71 06
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English :
L’événement Fête du 14 juillet Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT PAYS DES ABERS
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