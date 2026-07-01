L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Brice Caharel Lieu-dit Saint-Laurent Plouguerneau

Informations pratiques

Plouguerneau

L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Brice Caharel

Lieu-dit Saint-Laurent Chapelle Saint Laurent Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

À partir de photographies de passants dans l’espace urbain, Brice Caharel compose des œuvres où réalité et imaginaire se croisent. Ses photomontages créent des scènes chorégraphiques inédites et donnent une nouvelle dimension aux lieux du quotidien.

La chapelle

La Chapelle Saint Laurent se révèle au visiteur dans un site empreint de mystère. Construite aux alentours du XVe-XVIe siècle, elle a d’abord été dédiée à Notre-Dame de Pitié. Ce n’est qu’en 1729, au moment où elle devint église paroissiale qu’elle fut placée sous le patronage de St Laurent. Abandonné à la Révolution, le site est de nouveau investi en 1863. .

Lieu-dit Saint-Laurent Chapelle Saint Laurent Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

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English :

L’événement L’Art dans les Chapelles du Léon exposition de Brice Caharel Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS