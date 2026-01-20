Rencontre Les Trésors de la médiathèque Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Rencontre Les Trésors de la médiathèque Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau mercredi 15 juillet 2026.
Plouguerneau
Rencontre Les Trésors de la médiathèque
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Vous êtes invités à venir échanger autour de vos coups de coeur CD, DVD et livres. Cette rencontre a lieu le deuxième mercredi, tous les deux mois et permet de se conseiller des oeuvres. .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English :
L’événement Rencontre Les Trésors de la médiathèque Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PAYS DES ABERS
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