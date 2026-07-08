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AGENDA · Plouguerneau

Atelier cyanotype Atelier Pioka Plouguerneau

mercredi 15 juillet 2026 · Atelier Pioka · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Atelier Pioka
Adresse
5 Place de l'Église
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

Atelier cyanotype

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Initiez-vous au cyanotype, un procédé photographique ancien qui permet de créer de magnifiques images aux nuances de bleu grâce à la lumière du soleil. Après une présentation de la technique, vous réaliserez vos propres créations en composant et révélant une image unique. Un atelier accessible à tous, propice à l’exploration, à la créativité et à la découverte de ce procédé poétique.   .

Atelier Pioka 5 Place de l’Église Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 65 55 19 24 

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English :

L’événement Atelier cyanotype Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT PAYS DES ABERS

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