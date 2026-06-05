Découvre les algues avec ALGAE Centre ALGAE Plouguerneau
Découvre les algues avec ALGAE Centre ALGAE Plouguerneau mardi 28 juillet 2026.
Plouguerneau
Découvre les algues avec ALGAE
Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Rouges, vertes, brunes, la Bretagne compte près de 700 espèces d’algues.
A l’occasion de la visite du centre ALGAE, émerveillez vous autour de l’univers des algues !
Une expérience interactive et ludique pour toute la famille !
Inscription via le lien suivant
https://www.algae.bzh/animations/decouvre-les-algues-avec-algae-28-juillet-2026 .
Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18
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English :
L’événement Découvre les algues avec ALGAE Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DES ABERS
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