Découvre les algues avec ALGAE Centre ALGAE Plouguerneau mardi 28 juillet 2026.

Plouguerneau

Découvre les algues avec ALGAE

Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Rouges, vertes, brunes, la Bretagne compte près de 700 espèces d’algues.

A l’occasion de la visite du centre ALGAE, émerveillez vous autour de l’univers des algues !

Une expérience interactive et ludique pour toute la famille !

Inscription via le lien suivant

https://www.algae.bzh/animations/decouvre-les-algues-avec-algae-28-juillet-2026 .

Centre ALGAE 377 Lieu-dit Koréjou Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18

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English :

L’événement Découvre les algues avec ALGAE Plouguerneau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DES ABERS