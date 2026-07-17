Bienvenue à la maison forte de Montfaucon, Château de Montfaucon, Jaunay-Marigny

Informations pratiques

Bienvenue à la maison forte de Montfaucon 19 et 20 septembre Château de Montfaucon Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir les vestiges de cette maison forte vieille de plus de sept cent ans.

Elle a connu la guerre de Cent ans, les guerres de religions, la Révolution et même la guerre 1914.

La richesse historique de cette vieille maison fortifiée réside dans son architecture, ses grafitis et ses aménagements souterrains très bien conservés.

Nos guides vous feront partager la grande histoire mais aussi les anecdotes de ce lieu peu commun.

La visite guidée dure un peu plus d’une heure. Merci de respecter les horaires. (départ des visites guidées 10h, 14h et 16h)

Fermeture du site à 17H30

Au programme de la visite guidée :

* Présentation historique du château

* Découverte de l’ancienne ferme du Puy et de ses graffitis

* Parcours dans l’enceinte du château avec les habitats troglodytiques

* Présentation du pigeonnier

Le parc du château est accessible en visite libre.

⚠️ Les souterrains ne sont accessibles que dans le cadre de la visite guidée.

Château de Montfaucon chemin de montfaucont, 86380 Jaunay-Marigny Jaunay-Marigny 86380 Marigny-Brizay Vienne Nouvelle-Aquitaine https://gardiens-montfauconfr.odoo.com/ https://www.facebook.com/chateaudemontfaucon86/ Venez visiter cette petite forteresse du quatorzième siècle qui a traversé sans sourciller la guerre de cent ans, les guerres de religions et même la révolution.

Profitez de l’expérience des Gardiens de Montfaucon pour une plongée dans sept cent ans d’histoire.

Cette maison fortifiée est remarquable par son architecture, ses graffitis historiques, mais aussi par ses troglodytes. Possibilité de se garer près du château. Pas de transport en commun.

Venez découvrir les vestiges de cette maison forte vieille de plus de sept cent ans.

©François Dantart