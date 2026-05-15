Ruillé-Froid-Fonds

Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin de Christophe

3 Rue des Sports Ruillé-Froid-Fonds Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel revient en 2026 !

Le weekend des 13 et 14, le CPIE Mayenne propose la 13ème édition de l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel.

Le principe est simple 15 jardiniers ouvrent leur jardin au public le temps d’un week-end.

Un événement convivial, inspirant et ouvert à tous ! Chaque année, de belles rencontres humaines ont lieu entre curieux et passionnés, un peu partout en Mayenne.

Ouvert le samedi matin de 10h à 12h

Stationnement possible sur place

Ici, tous les déchets verts et restes alimentaires sont gardés au jardin avec un composteur qui nourrira le potager. Une haie sèche permet d’entreposer les grosse tailles qui se transforment en terreau pour le jardin, évitant des allers-retours en déchetterie et accueillant une riche biodiversité tout au long de l’année ! Christophe a installé des nichoirs à oiseaux et pratique aussi la tonte mulching, le paillage du potager et la récupération des eaux de pluies. .

3 Rue des Sports Ruillé-Froid-Fonds 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62 contact@cpie-mayenne.org

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English :

The Bienvenue dans mon jardin au naturel event returns in 2026!

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin de Christophe Ruillé-Froid-Fonds a été mis à jour le 2026-05-15 par SUD MAYENNE