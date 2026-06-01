Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Claire Blaison-Saint-Sulpice dimanche 14 juin 2026.

Blaison-Saint-Sulpice

Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Claire

17 bis, rue de Vempluie Blaison-Saint-Sulpice Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Visite dans le cadre de l’événement national Bienvenue dans mon jardin au naturel

Le jardin est avant tout un moyen de s’évader pour Claire et c’est dans cet environnement verdoyant qu’elle se sent bien. C’est ce qu’elle souhaite partager avec les visiteurs dans ce jardin où se mélangent arbres, plantes de collection et plantes sauvages. Tous les massifs sont travaillés uniquement à la main et les plantes couvre-sol omniprésentes réduisent considérablement les besoins en eau et la pousse des adventices. Ce jardin d’ornement où les animaux circulent librement entre les parcelles voisines est un lieu apaisant et vous ne pourrez pas rester insensible à son charme. .

17 bis, rue de Vempluie Blaison-Saint-Sulpice 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 71 77 30 contact@cpieloireanjou.fr

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English :

Visit as part of the national Bienvenue dans mon jardin au naturel event

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel le jardin de Claire Blaison-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-06-05 par Anjou tourisme & attractivité