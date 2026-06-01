Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin de Madame Bachet Chouzé-sur-Loire
Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin de Madame Bachet Chouzé-sur-Loire samedi 13 juin 2026.
Chouzé-sur-Loire
Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin de Madame Bachet
4 Rue de la Touche Chouzé-sur-Loire Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Un jardin-gîte pour vous ressourcer avec oiseaux et amphibiens, à proximité d’une centaines de variétés de tomates.
Un jardin-gîte pour vous ressourcer avec oiseaux et amphibiens, à proximité d’une centaines de variétés de tomates. .
4 Rue de la Touche Chouzé-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 93 15
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English :
A self-catering garden with birds and amphibians, close to hundreds of tomato varieties.
L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Le jardin de Madame Bachet Chouzé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme