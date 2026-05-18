Bienvenue dans mon jardin au naturel Montourtier Montsûrs

Montsûrs

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Montourtier Jardin de la Graine Citoyenne Montsûrs Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Bienvenue au jardin de la Graine Citoyenne

le CPIE Mayenne propose la 13ème édition de l’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel.

Le principe est simple 15 jardiniers ouvrent leur jardin au public le temps d’un week-end.

La Graine Citoyenne est une association de jardinage partagé.

L’amélioration des sols est au cœur de la démarche ici, les jardiniers ne bêchent pas, ils utilisent des engrais verts et d’autres amendements naturels. Cette année, ils expérimentent la culture de plantes médicinales, de plantes tinctoriales, de fleurs comestibles et de légumes perpétuels, en plus des légumes et des fruits.

Accès libre. Stationnement possible sur place. .

Montourtier Jardin de la Graine Citoyenne Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

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English :

Welcome to the Graine Citoyenne garden

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Montsûrs a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons