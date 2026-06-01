Saint-Pierre-de-Buzet

Bienvenue dans mon jardin au naturel

Lieu exact donné sur inscription Saint-Pierre-de-Buzet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le temps d’un week-end, partez à la rencontre des jardiniers.ères passionné.es près de chez vous !

Les 13 et 14 juin prochains, aura lieu la 14e édition de l’événement national “Bienvenue dans mon jardin au naturel”. À cette occasion, 6 jardins de particuliers ouvrent leurs portes le temps d’une visite guidée en Lot-et-Garonne. Venez échanger avec des jardiniers.ères passionné.es qui vous feront découvrir leur amour de la nature et leurs pratiques respectueuses de l’environnement ! ??

Au programme

Le samedi 13 juin

Le Temple-sur-Lot à 10h Le jardin musical de Papy Paulo

Villeréal à 14h Le jardin fleuri de Mme Rumeau

Cavarc à 16h Le jardin-forêt de M. Diebold

Le dimanche 14 juin

Saint-Pierre-de-Buzet à 10h Le jardin permacole de Mme Lauricisque

Layrac à 14h La petite forêt de M. Héraud

Estillac à 16h Le potager surprise de Mme Guérin .

Lieu exact donné sur inscription Saint-Pierre-de-Buzet 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 73 34 contact@cpie47.fr

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English : Bienvenue dans mon jardin au naturel

L’événement Bienvenue dans mon jardin au naturel Saint-Pierre-de-Buzet a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas