Bières à Troyes #3 Festival aubois de la bière artisanale Sainte-Maure samedi 30 mai 2026.
Salle Polyvalente Sainte-Maure Aube
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
2026-05-30 2026-05-31
AU PROGRAMME
> Plus de 20 brasseries artisanales régionales et nationales
> Dégustations pour éveiller vos papilles
> Beer Shop repartez avec vos coups de cœur à prix brasserie
> Food-trucks & snacks aux saveurs locales
> Concerts live tout le week-end
> Nouveauté 2026 un marché artisanal avec créateurs et producteurs locaux
Un rendez-vous gourmand, artisanal, festif et convivial vous attend !
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)
La vente de billets commence le 10/04/2026 .
Salle Polyvalente Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est lesgus2.3@gmail.com
