Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

2026-05-30 2026-05-31

AU PROGRAMME

> Plus de 20 brasseries artisanales régionales et nationales

> Dégustations pour éveiller vos papilles

> Beer Shop repartez avec vos coups de cœur à prix brasserie

> Food-trucks & snacks aux saveurs locales

> Concerts live tout le week-end

> Nouveauté 2026 un marché artisanal avec créateurs et producteurs locaux



Un rendez-vous gourmand, artisanal, festif et convivial vous attend !



(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)

La vente de billets commence le 10/04/2026 .

Salle Polyvalente Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est lesgus2.3@gmail.com

