Vide-greniers Sainte-Maure
Vide-greniers Sainte-Maure dimanche 23 août 2026.
Sainte-Maure
Vide-greniers
Sainte-Maure Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
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Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est +33 6 70 67 47 75 comitedesfetes.saintemaure@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Sainte-Maure a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne