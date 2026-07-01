Découvrez librement une église classée et son tombeau médiéval, Église de l’Assomption, Sainte-Maure

Informations pratiques

Découvrez librement une église classée et son tombeau médiéval 19 et 20 septembre Église de l’Assomption Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir une église classée au titre des monuments historiques, abritant le tombeau de sainte Maure et des vitraux remarquables du XVIe siècle.

Église de l’Assomption Route de Méry, 10150 Sainte-Maure Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est 07 61 96 72 87 L’église est datée du XVe siècle pour la nef et ses bas-côtés, et du XVIe siècle pour son sanctuaire. Elle est classée au titre des Monuments historiques, tout comme ses vitraux du XVIe siècle et une grande partie de son mobilier. Elle abrite également le sarcophage médiéval de sainte Maure.

Profitez d’une ouverture exceptionnelle pour découvrir une église classée au titre des monuments historiques, abritant le tombeau de sainte Maure et des vitraux remarquables du XVIe siècle.

© Région Grand Est – Inventaire général (cliché J. Philippot)