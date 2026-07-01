Découverte commentée d’une église du XVIe siècle et son tombeau, Église de l’Assomption, Sainte-Maure

Informations pratiques

Découverte commentée d’une église du XVIe siècle et son tombeau 19 et 20 septembre Église de l’Assomption Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de cette église du XVIe siècle qui abrite le tombeau de Sainte-Maure.

Visites commentées à la demande par l’Association pour la restauration des églises Sainte-Maure et Assomption.

Église de l’Assomption Route de Méry, 10150 Sainte-Maure Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est 07 61 96 72 87 L’église est datée du XVe siècle pour la nef et ses bas-côtés, et du XVIe siècle pour son sanctuaire. Elle est classée au titre des Monuments historiques, tout comme ses vitraux du XVIe siècle et une grande partie de son mobilier. Elle abrite également le sarcophage médiéval de sainte Maure.

Venez découvrir l’histoire de cette église du XVIe siècle qui abrite le tombeau de Sainte-Maure.

© Association pour la restauration des églises Sainte-Maure et Assomption