Profitez d’une chorale accompagnée d’une pianiste, Église de l’Assomption, Sainte-Maure

Informations pratiques

Profitez d’une chorale accompagnée d’une pianiste Dimanche 20 septembre, 16h00 Église de l’Assomption Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

(Re)-découvrez l’église de Sainte-Maure lors d’un concert de chorales dirigées par Marie Isabelle Xueref, accompagnées de la pianiste Danielle Hoppenot.

Église de l’Assomption Route de Méry, 10150 Sainte-Maure Sainte-Maure 10150 Aube Grand Est 07 61 96 72 87 L’église est datée du XVe siècle pour la nef et ses bas-côtés, et du XVIe siècle pour son sanctuaire. Elle est classée au titre des Monuments historiques, tout comme ses vitraux du XVIe siècle et une grande partie de son mobilier. Elle abrite également le sarcophage médiéval de sainte Maure.

(Re)-découvrez l’église de Sainte-Maure lors d’un concert de chorales dirigées par Marie Isabelle Xueref, accompagnées de la pianiste Danielle Hoppenot.

© E. Fèvre