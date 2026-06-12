Big band côte sud en concert Domaine Array Du Sou Saint-Pandelon

Saint-Pandelon

Big band côte sud en concert

Domaine Array Du Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

L’orchestre se consacre actuellement au parcours de composition et d’arrangement de l’immense Quincy Jones, spécialement adapté pour le Big Band Côte Sud par le talentueux trompettiste et directeur musical Pascal Drapeau en un jubilatoire Quincy Jones Swing Project. .

Domaine Array Du Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 067980011 bigband@bbcs.fr

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English : Big band côte sud en concert

L’événement Big band côte sud en concert Saint-Pandelon a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax