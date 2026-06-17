Concert Opéra des Landes L’opéra en fête Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon
Concert Opéra des Landes L’opéra en fête Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Pandelon
Concert Opéra des Landes L’opéra en fête
Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon Landes
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
L’Opéra en fête célèbre la rencontre entre jeunesse, passion et grands Chefs d’oeuvre du répertoire lyrique. Portés par l’énergie et le talent des chanteurs de l’Académie Opéra des Landes, ces artistes en devenir vous invitent à un voyage au coeur des plus beaux airs et ensembles d’opéra.
Fruit d’un travail intensif mené aux côtés de professionnels reconnus chefs de chant, chef d’orchestre et artistes internationaux ce programme met à l’honneur les grandes figures du répertoire, de Bizet à Gounod, en passant par Verdi, Puccini, Massenet ou Rossini. .
Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Opéra des Landes L’opéra en fête
L’événement Concert Opéra des Landes L’opéra en fête Saint-Pandelon a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Grand Dax
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