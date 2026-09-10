UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Big Bang Orientation & Emploi 2026 Parc des Chantiers Nantes

vendredi 2 octobre 2026 · Parc des Chantiers · Nantes

Big Bang Orientation & Emploi 2026 Parc des Chantiers Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
09:30
Lieu
Parc des Chantiers
Adresse
Boulevard Léon Bureau
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 09:30 – 17:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public 

Découvrez des centaines de métiers, rencontrez les entreprises qui recrutent, bénéficiez de conseils personnalisés pour votre orientation, vos formations et votre recherche d’emploi.Collégiens, lycéens, étudiants, parents, demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion : le Big Bang Orientation & Emploi s’adresse à l’ensemble des Ligériens confrontés à une question d’avenir professionnel. En un seul lieu, les visiteurs peuvent découvrir des centaines de métiers, rencontrer des recruteurs, tester des activités immersives et bénéficier de conseils personnalisés d’experts de l’orientation et de l’emploi.

Parc des Chantiers Île de Nantes Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-chantiers https://www.bigbang-emploi.fr/


Afficher la carte du lieu Parc des Chantiers et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)