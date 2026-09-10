Big Bang Orientation & Emploi 2026 Parc des Chantiers Nantes
vendredi 2 octobre 2026 · Parc des Chantiers · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 09:30 – 17:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Découvrez des centaines de métiers, rencontrez les entreprises qui recrutent, bénéficiez de conseils personnalisés pour votre orientation, vos formations et votre recherche d’emploi.Collégiens, lycéens, étudiants, parents, demandeurs d’emploi ou salariés en reconversion : le Big Bang Orientation & Emploi s’adresse à l’ensemble des Ligériens confrontés à une question d’avenir professionnel. En un seul lieu, les visiteurs peuvent découvrir des centaines de métiers, rencontrer des recruteurs, tester des activités immersives et bénéficier de conseils personnalisés d’experts de l’orientation et de l’emploi.
Parc des Chantiers Île de Nantes Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-chantiers https://www.bigbang-emploi.fr/
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