Big Fiesta en concert aux Nymphéas Aulnoy-lez-Valenciennes

Informations pratiques

Aulnoy-lez-Valenciennes

Big Fiesta en concert aux Nymphéas

rue Henri Turlet Aulnoy-lez-Valenciennes Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 21:00:00

fin : 2026-07-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Une soirée survoltée pour lancer l’été !

Vous avez envie de vibrer, de chanter et de danser ? Ne manquez pas le concert exceptionnel du groupe Big Fiesta à Aulnoy-lez-Valenciennes ! Le temps d’une soirée, laissez-vous emporter par une ambiance explosive et une énergie communicative qui saura ravir les petits comme les grands.

Au programme de votre soirée

Deux heures de show non-stop De 21h à 23h, les artistes investiront la scène pour vous offrir une performance live rythmée et dynamique.

23h15 feu d’artifice (rue Malraux)

Une ambiance lumineuse et festive Porté par des musiciens et des voix d’exception, le concert promet de revisiter des rythmes entraînants parfaits pour célébrer la saison estivale.

Un cadre idéal Rendez-vous au sein de l’espace Les Nymphéas pour partager ce moment de convivialité en famille ou entre amis.

L’accès à l’événement est totalement gratuit et en entrée libre. Aucune réservation n’est nécessaire, il vous suffit de venir avec votre bonne humeur et l’envie de faire la fête !

Préparez vos pas de danse et venez nombreux célébrer l’été avec Big Fiesta !

Une soirée survoltée pour lancer l’été !

Vous avez envie de vibrer, de chanter et de danser ? Ne manquez pas le concert exceptionnel du groupe Big Fiesta à Aulnoy-lez-Valenciennes ! Le temps d’une soirée, laissez-vous emporter par une ambiance explosive et une énergie communicative qui saura ravir les petits comme les grands.

Au programme de votre soirée

Deux heures de show non-stop De 21h à 23h, les artistes investiront la scène pour vous offrir une performance live rythmée et dynamique.

23h15 feu d’artifice (rue Malraux)

Une ambiance lumineuse et festive Porté par des musiciens et des voix d’exception, le concert promet de revisiter des rythmes entraînants parfaits pour célébrer la saison estivale.

Un cadre idéal Rendez-vous au sein de l’espace Les Nymphéas pour partager ce moment de convivialité en famille ou entre amis.

L’accès à l’événement est totalement gratuit et en entrée libre. Aucune réservation n’est nécessaire, il vous suffit de venir avec votre bonne humeur et l’envie de faire la fête !

Préparez vos pas de danse et venez nombreux célébrer l’été avec Big Fiesta ! .

rue Henri Turlet Aulnoy-lez-Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France

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English :

An electrifying evening to kick off the summer!

Want to have a blast, sing, and dance? Don’t miss the spectacular concert by Big Fiesta in Aulnoy-lez-Valenciennes! For one night only, let yourself be swept away by an explosive atmosphere and infectious energy that’s sure to delight young and old alike.

Here’s what’s in store for your evening:

Two hours of non-stop entertainment: From 9:00 PM to 11:00 PM, the artists will take the stage to deliver a lively, dynamic live performance.

11:15 PM: Fireworks (Rue Malraux)

A bright and festive atmosphere: Led by exceptional musicians and vocalists, the concert promises to revisit catchy rhythms perfect for celebrating the summer season.

An ideal setting: Join us at Les Nymphéas to share this moment of togetherness with family or friends.

Admission to the event is completely free and open to all. No reservations are required—just bring your good spirits and a desire to party!

Get your dance moves ready and come out in droves to celebrate summer with Big Fiesta!

L’événement Big Fiesta en concert aux Nymphéas Aulnoy-lez-Valenciennes a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Valenciennes