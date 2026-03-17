Big Petit Bang | Festival Musiques Démesurées La Griffe Espace culturel Ceyrat
Big Petit Bang | Festival Musiques Démesurées La Griffe Espace culturel Ceyrat mardi 21 avril 2026.
Big Petit Bang | Festival Musiques Démesurées
La Griffe Espace culturel 2 bis avenue de la Vialle Ceyrat Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Prix libre et conscient*
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-21 21:15:00
Date(s) :
2026-04-21
Big petit bang est une explosion de talent de la main des plus petits grands artistes de la métropole clermontoise ces enfants.
Éleves des écoles de Ceyrat et Percutonic.
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La Griffe Espace culturel 2 bis avenue de la Vialle Ceyrat 63122 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
Big petit bang is an explosion of talent from the hands of some of the Clermont-Ferrand area’s finest artists: these children.
Students from Ceyrat and Percutonic schools.
L’événement Big Petit Bang | Festival Musiques Démesurées Ceyrat a été mis à jour le 2026-03-17 par Clermont Auvergne Volcans