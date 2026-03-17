Big Petit Bang | Festival Musiques Démesurées La Griffe Espace culturel Ceyrat

Big Petit Bang | Festival Musiques Démesurées

La Griffe Espace culturel 2 bis avenue de la Vialle Ceyrat Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Prix libre et conscient*

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 20:00:00

fin : 2026-04-21 21:15:00

Date(s) :

2026-04-21

Big petit bang est une explosion de talent de la main des plus petits grands artistes de la métropole clermontoise ces enfants.

Éleves des écoles de Ceyrat et Percutonic.

.

La Griffe Espace culturel 2 bis avenue de la Vialle Ceyrat 63122 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Big petit bang is an explosion of talent from the hands of some of the Clermont-Ferrand area’s finest artists: these children.

Students from Ceyrat and Percutonic schools.

L’événement Big Petit Bang | Festival Musiques Démesurées Ceyrat a été mis à jour le 2026-03-17 par Clermont Auvergne Volcans