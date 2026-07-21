Informations pratiques

BIG RED & IRIE ITES LIVE DUB MIX / GREMS & NX QUANTIZE / ODG / LADY LATE Salle de La Cité Rennes Samedi 17 octobre, 18h30

Rendez-vous le 17 octobre pour une soirée placée sous le signe du rap, du dub, du reggae, de la jungle et du grime, avec des artistes incontournables à découvrir en live et dj set.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-18T01:30:00.000+02:00

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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes



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