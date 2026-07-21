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BIG RED & IRIE ITES LIVE DUB MIX / GREMS & NX QUANTIZE / ODG / LADY LATE Salle de La Cité Rennes

samedi 17 octobre 2026 · Salle de La Cité · Rennes

BIG RED & IRIE ITES LIVE DUB MIX / GREMS & NX QUANTIZE / ODG / LADY LATE Salle de La Cité Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Salle de La Cité
Adresse
10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes
Ville
Rennes

BIG RED & IRIE ITES LIVE DUB MIX / GREMS & NX QUANTIZE / ODG / LADY LATE Salle de La Cité Rennes Samedi 17 octobre, 18h30

Rendez-vous le 17 octobre pour une soirée placée sous le signe du rap, du dub, du reggae, de la jungle et du grime, avec des artistes incontournables à découvrir en live et dj set.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-18T01:30:00.000+02:00

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Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes


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