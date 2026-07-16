Bigflo & Oli, Zénith, Le Grand-Quevilly
vendredi 4 décembre 2026 · Zénith · Le Grand-Quevilly
Informations pratiques
Bigflo & Oli Vendredi 4 décembre, 20h00 Zénith Seine-Maritime
CATEGORIE 1
65 €
CATEGORIE 2
55 €
DEBOUT
45 €
CARRE OR
77 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T22:00:00+01:00
Bigflo & Oli annoncent Karma, leur 5e album, symbole d’un retour aux sources après plus de 10 ans de carrière rythmés par les succès et le travail acharné. Un projet rap pur, frontal et sincère, dans la lignée des freestyles percutants dévoilés tout au long de l’année 2025.
Karma sortira le 13 mars et est déjà disponible en précommande. Cet album ouvre un nouveau chapitre live : une tournée événement dans toute la France, en Belgique, en Suisse.
Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/bigflo-oli/ »}]
Karma Tour
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