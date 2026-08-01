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AGENDA · Le Grand-Quevilly

Cinéma en plein air Paddington au Pérou de Douglas Wilson (2025) Le Grand-Quevilly

vendredi 28 août 2026 · Le Grand-Quevilly

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
5 Rue Frédéric Joliot Curie
Ville
76120 Le Grand-Quevilly
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Grand-Quevilly

Cinéma en plein air Paddington au Pérou de Douglas Wilson (2025)

5 Rue Frédéric Joliot Curie Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Animations et pique-nique dès 19h, film à 21h Parc des Provinces.

Cette soirée est gratuite et ouverte à tous.   .

5 Rue Frédéric Joliot Curie Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie  

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English : Cinéma en plein air Paddington au Pérou de Douglas Wilson (2025)

L’événement Cinéma en plein air Paddington au Pérou de Douglas Wilson (2025) Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Rouen tourisme

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