Cinéma en plein air Paddington au Pérou de Douglas Wilson (2025) Le Grand-Quevilly
vendredi 28 août 2026 · Le Grand-Quevilly
Informations pratiques
Le Grand-Quevilly
Cinéma en plein air Paddington au Pérou de Douglas Wilson (2025)
5 Rue Frédéric Joliot Curie Le Grand-Quevilly Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Animations et pique-nique dès 19h, film à 21h Parc des Provinces.
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous. .
5 Rue Frédéric Joliot Curie Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma en plein air Paddington au Pérou de Douglas Wilson (2025)
L’événement Cinéma en plein air Paddington au Pérou de Douglas Wilson (2025) Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Le Grand Quevilly (Seine-Maritime)
- Éclipse solaire Le Grand-Quevilly 12 août 2026
- HEXAGONE MMA ROUEN 2026 – ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly 12 septembre 2026
- Salon habitat Rouen 2026 Le Grand-Quevilly 18 septembre 2026
- Ateliers : village zéro déchet, Smédar, Le Grand-Quevilly 19 septembre 2026
- Visite guidée du centre de tri, Smédar, Le Grand-Quevilly 19 septembre 2026