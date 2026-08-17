Informations pratiques

Vaux-Champagne

Bike and run de Vaux Champagne

Vaux-Champagne Ardennes

Tarif : 17 – 17 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

inscription sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Bike and Run de Vaux Champagne le 29 novembre. Format duathlon, prévoir 2 VTT. Environ 15 km. Départ de 13h30 poussins, pupilles, benjamins (de 2014 à 2019), Départ de 14h Minimes, cadets, juniors, séniors, vétérans. Inscription sur ledossard.com

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Vaux-Champagne 08130 Ardennes Grand Est +33 6 83 04 60 13 fjepattignycap@orange.fr

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English :

Bike and Run in Vaux Champagne on November 29. Duathlon format; bring 2 mountain bikes. Approximately 15 km. Start at 1:30 p.m.: Poussins, Pupilles, Benjamins (born 2014–2019), Start at 2:00 p.m.: Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, Veterans. Register at ledossard.com

L’événement Bike and run de Vaux Champagne Vaux-Champagne a été mis à jour le 2026-08-17 par Ardennes Tourisme