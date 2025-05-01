BILLY MAIS PAS ELLIOT – théâtre La Flèche

À 9 ans, Elliot entre à l’École de danse de l’Opéra de Paris. Tandis que ses rêves grandissent plus vite que son corps, l’internat, les évaluations et la peur du renvoi rythment son enfance. Il raconte ses cours, ses amitiés, ses réussites, ses doutes et sa quête constante d’excellence. Une histoire sur le passage de l’enfance à l’âge adulte et la recherche de sa voie.

Ce spectacle est une autofiction. Les faits racontés relèvent d’une expérience personnelle et d’un point de vue subjectif. Les situations et personnages ont été transformés à des fins dramaturgiques. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait fortuite.

Un enfant, un rêve, une école d’excellence : à quel prix ?

Du vendredi 03 avril 2026 au vendredi 05 juin 2026 :

vendredi

de 21h00 à 22h05

payant Public jeunes et adultes.

https://theatrelafleche.fr/la-saison/billy-mais-pas-elliot/ +33140097040 billetterie@theatrelafleche.fr



