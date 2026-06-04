Bingo des commerçants Place de la Mairie Rennes Vendredi 24 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Avec le Carré Rennais

Rendez-vous sur la place de la Mairie pour participer au bingo des commerçants organisés par l’association du Carré Rennais. Cette première édition du bingo des commerçants est l’occasion de mettre à l’honneur les commerces indépendants du centre-ville, tout en partageant un moment convivial à vivre en famille ou entre amis. À vos cartons, prêts, jouez !

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Le Carré Rennais est l’association des commerçants et artisans du centre-ville de Rennes. Elle a pour mission de dynamiser la ville en soutenant les commerces locaux et en organisant des événements et animations tout au long de l’année. Grâce à ses actions, elle participe à rendre le centre-ville plus attractif et convivial pour les habitants et les visiteurs.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-24T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-24T19:00:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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