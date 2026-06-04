Bingo des commerçants Place de la Mairie Rennes
Bingo des commerçants Place de la Mairie Rennes vendredi 24 juillet 2026.
Bingo des commerçants Place de la Mairie Rennes Vendredi 24 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Avec le Carré Rennais
Rendez-vous sur la place de la Mairie pour participer au bingo des commerçants organisés par l’association du Carré Rennais. Cette première édition du bingo des commerçants est l’occasion de mettre à l’honneur les commerces indépendants du centre-ville, tout en partageant un moment convivial à vivre en famille ou entre amis. À vos cartons, prêts, jouez !
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Le Carré Rennais est l’association des commerçants et artisans du centre-ville de Rennes. Elle a pour mission de dynamiser la ville en soutenant les commerces locaux et en organisant des événements et animations tout au long de l’année. Grâce à ses actions, elle participe à rendre le centre-ville plus attractif et convivial pour les habitants et les visiteurs.
Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-24T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-24T19:00:00.000+02:00
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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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