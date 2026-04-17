Bingo Drag / Nova Nox & AKA Puissance X Le Café de l’Ancre Loperhet

Loperhet

Bingo Drag / Nova Nox & AKA Puissance X

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Pour la première fois, Nova Nox et AKA puissance X, drags queen brestoises incendiaires, viendront enfièvrer les coeurs et les corps lors d’un bingo drag haut en couleurs au Café de l’ancre ! On dégaine les grilles et on croise les doigts elles tirent les boules pour vous faire gagner nos magnifiques lots !

Crédit photo Violette Eyes .

Le Café de l’Ancre 60 Lieu-dit Kerlojean Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 30 82 35 85

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English :

L’événement Bingo Drag / Nova Nox & AKA Puissance X Loperhet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS