Tous à la ferme -Ana L’EOST, Tous à la ferme -Ana L’EOST, Loperhet
Tous à la ferme -Ana L’EOST, Tous à la ferme -Ana L’EOST, Loperhet dimanche 7 juin 2026.
Tous à la ferme -Ana L’EOST Dimanche 7 juin, 10h30 Tous à la ferme -Ana L’EOST Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Règlements
• Visite avec guide, pas d’inscription demandée
• Adapté aux bébés
• Adapté aux enfants
Tous à la ferme -Ana L’EOST zad de la gare 80 Allée de la voie romaine 29470 Loperhet Loperhet 29470 Finistère Bretagne
visite guidée de la ferme d’ Ana et Pierrick L’Eost
DR