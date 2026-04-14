Tous à la ferme -Ana L’EOST, Tous à la ferme -Ana L’EOST, Loperhet

Tous à la ferme -Ana L’EOST Dimanche 7 juin, 10h30 Tous à la ferme -Ana L’EOST Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Règlements

• Visite avec guide, pas d’inscription demandée

• Adapté aux bébés

• Adapté aux enfants

Tous à la ferme -Ana L’EOST zad de la gare 80 Allée de la voie romaine 29470 Loperhet Loperhet 29470 Finistère Bretagne

visite guidée de la ferme d’ Ana et Pierrick L’Eost

DR