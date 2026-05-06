Stage de voile à Rostiviec Port de Rostiviec Loperhet

Loperhet

Stage de voile à Rostiviec

Port de Rostiviec Centre Nautique Rostiviec Loperhet Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Venez au Centre Nautique Rostiviec Loperhet afin de profiter de splendides navigations dans la baie de Daoulas en stage de 5 jours pour les vacances de printemps et les vacances d’été.

L’équipe peut vous accompagner sur catamaran, planche, dériveur, stand up.

Réservation obligatoire, au 02 98 07 06 64 ou par mail à cnrostiviec@gmail.com ou en s’inscrivant en ligne sur www.centre-nautique-rostiviec-loperhet.com .

A bientôt à Rostiviec ! .

Port de Rostiviec Centre Nautique Rostiviec Loperhet Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 06 64

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English :

L’événement Stage de voile à Rostiviec Loperhet a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS