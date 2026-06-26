Marché de la ferme du Meot Mezout Bras Loperhet mercredi 1 juillet 2026.

Loperhet

Marché de la ferme du Meot

Mezout Bras La Ferme du Meot Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 15:30:00

fin : 2026-07-01 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02

Retrouvez les marchés de la Ferme du Meot tous les mercredis de l’été (sans exception) !

Vous y trouverez en Agriculture Biologique :

• les fruits et légumes de la ferme

• des pizzas faites sur place avec les produits de la ferme et des fermes alentours

• des fleurs cultivées sur place

• d’autres produits des fermes alentours (pains, fromage, bière, vin, confiture, poisson etc.)

• Les P’tites Graines, épicerie sèche (olives, gâteaux apéro, épices, pâtes, céréales et autres gourmandises)

Pensez à prendre de la monnaie ou vos chéquiers, nous ne prenons pas la carte bancaire ! .

Mezout Bras La Ferme du Meot Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 95 87 57 22

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English :

L’événement Marché de la ferme du Meot Loperhet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LANDERNEAU DAOULAS