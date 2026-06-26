Marché de la ferme du Meot Mezout Bras Loperhet
Marché de la ferme du Meot Mezout Bras Loperhet mercredi 1 juillet 2026.
Loperhet
Marché de la ferme du Meot
Mezout Bras La Ferme du Meot Loperhet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:30:00
fin : 2026-07-01 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02
Retrouvez les marchés de la Ferme du Meot tous les mercredis de l’été (sans exception) !
Vous y trouverez en Agriculture Biologique :
• les fruits et légumes de la ferme
• des pizzas faites sur place avec les produits de la ferme et des fermes alentours
• des fleurs cultivées sur place
• d’autres produits des fermes alentours (pains, fromage, bière, vin, confiture, poisson etc.)
• Les P’tites Graines, épicerie sèche (olives, gâteaux apéro, épices, pâtes, céréales et autres gourmandises)
Pensez à prendre de la monnaie ou vos chéquiers, nous ne prenons pas la carte bancaire ! .
Mezout Bras La Ferme du Meot Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 95 87 57 22
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English :
L’événement Marché de la ferme du Meot Loperhet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LANDERNEAU DAOULAS