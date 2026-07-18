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Bingo et Pique-nique au Domaine de la Pointe lieu dit La Pointe Capbreton

vendredi 24 juillet 2026 · lieu dit La Pointe · Capbreton

Bingo et Pique-nique au Domaine de la Pointe lieu dit La Pointe Capbreton

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
lieu dit La Pointe
Adresse
Domaine de la Pointe
Ville
40130 Capbreton
Département
Landes
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Capbreton

Bingo et Pique-nique au Domaine de la Pointe

lieu dit La Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Vendredi 24 juillet, la Bingo Mobile reprend place au cœur des vignes pour une soirée d’été comme on les
aime au Domaine de La Pointe.
Vendredi 24 juillet, la Bingo Mobile reprend place au cœur des vignes pour une soirée d’été comme on les
aime au Domaine de La Pointe.
FORMULE BINGO 8€: 1 boisson (vin du domaine ou soft)+ 1 grille de Bingo
Comme toujours, de très chouettes lots à gagner offerts par nos partenaires locaux. Merci à eux.

Côté food, cette fois-ci on ramène son pique-nique*, sa pizza, son tupp, pour un format libre & ultra
convivial
* hors boissons / sauf eau

La cabane proposera quelques planches apéritives ainsi que les vins du domaine, @ava_drinks , bières & des softs.

Vendredi 24 juillet 19h30
Domaine de la Pointe Capbreton
Places limitées / sur réservation en MP (@fanny_bllt ou @domaine.de.la.pointe)   .

lieu dit La Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52  fanny.boullet@gmail.com

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English : Bingo et Pique-nique au Domaine de la Pointe

On Friday, July 24, the Bingo Mobile returns to the heart of the vineyards for a fun-filled evening just the way we
like them at Domaine de La Pointe.

L’événement Bingo et Pique-nique au Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-07-15 par OTI LAS

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