Bingo et Pique-nique au Domaine de la Pointe lieu dit La Pointe Capbreton

Informations pratiques

Capbreton

Bingo et Pique-nique au Domaine de la Pointe

lieu dit La Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24 22:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Vendredi 24 juillet, la Bingo Mobile reprend place au cœur des vignes pour une soirée d’été comme on les

aime au Domaine de La Pointe.

Vendredi 24 juillet, la Bingo Mobile reprend place au cœur des vignes pour une soirée d’été comme on les

aime au Domaine de La Pointe.

FORMULE BINGO 8€: 1 boisson (vin du domaine ou soft)+ 1 grille de Bingo

Comme toujours, de très chouettes lots à gagner offerts par nos partenaires locaux. Merci à eux.

Côté food, cette fois-ci on ramène son pique-nique*, sa pizza, son tupp, pour un format libre & ultra

convivial

* hors boissons / sauf eau

La cabane proposera quelques planches apéritives ainsi que les vins du domaine, @ava_drinks , bières & des softs.

Vendredi 24 juillet 19h30

Domaine de la Pointe Capbreton

Places limitées / sur réservation en MP (@fanny_bllt ou @domaine.de.la.pointe) .

lieu dit La Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52 fanny.boullet@gmail.com

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English : Bingo et Pique-nique au Domaine de la Pointe

On Friday, July 24, the Bingo Mobile returns to the heart of the vineyards for a fun-filled evening just the way we

like them at Domaine de La Pointe.

L’événement Bingo et Pique-nique au Domaine de la Pointe Capbreton a été mis à jour le 2026-07-15 par OTI LAS