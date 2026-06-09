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Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton

Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton

Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Place de la Liberté, 40130 Capbreton

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Capbreton

Cours de Yoga Cap Yoga Club

Place de la Liberté, 40130 Capbreton Capbreton Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-20 10:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Payant 10€ la séance ou 50€ les 6
Payant 10€ la séance ou 50€ les 6   .

Place de la Liberté, 40130 Capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 69 48 97  capyogaclub@live.fr

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English : Cours de Yoga Cap Yoga Club

Fee: 10? per session or 50? for 6

L’événement Cours de Yoga Cap Yoga Club Capbreton a été mis à jour le 2026-06-05 par OTI LAS

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