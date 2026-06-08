Cours de pétanque Capbreton
Cours de pétanque Capbreton mardi 28 juillet 2026.
Capbreton
Cours de pétanque
Boulodrome de la plage Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
COURS DE PÉTANQUE
Boulodrome de la Plage
FORMULE CLASSIQUE
mardis, jeudis & samedis ~ juillet & août
Inscription à 14h30, jet de but à 15h
Payant 4 € par joueur
Sur réservation
COURS DE PÉTANQUE
Boulodrome de la Plage
FORMULE CLASSIQUE
mardis, jeudis & samedis ~ juillet & août
Inscription à 14h30, jet de but à 15h
Payant 4 € par joueur
Sur réservation, renseignements
07.49.41.91.36 apcp40130@gmail.com .
Boulodrome de la plage Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 41 91 36 apcp40130@gmail.com
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English : Cours de pétanque
PÉTANQUE LESSONS
Boulodrome de la Plage
CLASSIC FORMULA
tuesdays, Thursdays & Saturdays ~ July & August
Registration at 2.30pm, goal-throwing at 3pm
Charge: 4 ? per player
On reservation
L’événement Cours de pétanque Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS
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