À la musique latine Du Brésil à Cuba Festival Tout’art Salle Ph’Art Casino de Capbreton Capbreton mercredi 22 juillet 2026.

Capbreton

À la musique latine Du Brésil à Cuba Festival Tout’art

Salle Ph’Art Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Marie So accompagnée de deux guitaristes C.Trottet et Alfredo Damaso Garcia nous plonge dans la musique Latine du Brésil à Cuba

Marie So accompagnée de deux guitaristes C.Trottet et Alfredo Damaso Garcia nous plonge dans la musique Latine du Brésil à Cuba .

Salle Ph’Art Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 13 75

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English : À la musique latine Du Brésil à Cuba Festival Tout’art

Marie So, accompanied by guitarists C.Trottet and Alfredo Damaso Garcia, immerses us in Latin music from Brazil to Cuba

L’événement À la musique latine Du Brésil à Cuba Festival Tout’art Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS