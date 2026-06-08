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À la musique latine Du Brésil à Cuba Festival Tout’art Salle Ph’Art Casino de Capbreton Capbreton

À la musique latine Du Brésil à Cuba Festival Tout’art Salle Ph’Art Casino de Capbreton Capbreton

À la musique latine Du Brésil à Cuba Festival Tout’art Salle Ph’Art Casino de Capbreton Capbreton mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Salle Ph'Art Casino de Capbreton

Adresse : Place de la Liberté

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Capbreton

À la musique latine Du Brésil à Cuba Festival Tout’art

Salle Ph’Art Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton Landes

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Marie So accompagnée de deux guitaristes C.Trottet et Alfredo Damaso Garcia nous plonge dans la musique Latine du Brésil à Cuba
Marie So accompagnée de deux guitaristes C.Trottet et Alfredo Damaso Garcia nous plonge dans la musique Latine du Brésil à Cuba   .

Salle Ph’Art Casino de Capbreton Place de la Liberté Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 13 75 

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English : À la musique latine Du Brésil à Cuba Festival Tout’art

Marie So, accompanied by guitarists C.Trottet and Alfredo Damaso Garcia, immerses us in Latin music from Brazil to Cuba

L’événement À la musique latine Du Brésil à Cuba Festival Tout’art Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS

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