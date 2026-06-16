Les vignes electroniques Lieu-dit la Pointe Capbreton samedi 4 juillet 2026.

Capbreton

Les vignes electroniques

Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Apéro, planches à partager face aux vignes (cabane ou tente), bercés par les sets doux du collectif Bonamour.

Samedi 4 juillet, CELESTE retrouve le @domaine.de.la.pointe pour une nouvelle édition des Vignes Électroniques

@dilotaanthony @fanette_music @five___o

@polar_carabine @seibane.music

Les jolies créations de @passioncouture_upcycling

Bar à paillettes

Food by @foodlandes

Les vins du domaine, @ava_drinks & bières artisanales

Une parenthèse estivale comme on les aime

Domaine de La Pointe — Capbreton

Samedi 4 juillet • 18h > 23h

Event gratuit sur réservation via Shotgun .

Lieu-dit la Pointe Domaine de la Pointe Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 97 23 52

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English : Les vignes electroniques

Aperitifs and planks to share in front of the vines (hut or tent), lulled by the gentle sets of the Bonamour collective.

L’événement Les vignes electroniques Capbreton a été mis à jour le 2026-06-10 par OTI LAS