Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage Plage Notre-Dame Capbreton

Capbreton

Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage

Plage Notre-Dame Front de mer Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

> Sieste musicale à la plage

Installez-vous dans les transats de la Médiathèque de plage (Notre-Dame) pour savourer la playlist Jazz proposée par Bernard Labat de l’émission Les Cats se rebiffent de la radio locale Côte Sud FM.

SAMEDI 4 JUILLET 14H30 .

Plage Notre-Dame Front de mer Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 61 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage

L’événement Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS