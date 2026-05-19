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Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage Plage Notre-Dame Capbreton

Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage Plage Notre-Dame Capbreton

Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage Plage Notre-Dame Capbreton samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Plage Notre-Dame

Adresse : Front de mer

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Capbreton

Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage

Plage Notre-Dame Front de mer Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

> Sieste musicale à la plage

Installez-vous dans les transats de la Médiathèque de plage (Notre-Dame) pour savourer la playlist Jazz proposée par Bernard Labat de l’émission Les Cats se rebiffent de la radio locale Côte Sud FM.

SAMEDI 4 JUILLET 14H30   .

Plage Notre-Dame Front de mer Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 61 21 

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English : Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage

L’événement Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS

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