Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage Plage Notre-Dame Capbreton
Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage Plage Notre-Dame Capbreton samedi 4 juillet 2026.
Capbreton
Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage
Plage Notre-Dame Front de mer Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
> Sieste musicale à la plage
Installez-vous dans les transats de la Médiathèque de plage (Notre-Dame) pour savourer la playlist Jazz proposée par Bernard Labat de l’émission Les Cats se rebiffent de la radio locale Côte Sud FM.
SAMEDI 4 JUILLET 14H30 .
Plage Notre-Dame Front de mer Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 61 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage
L’événement Capbreton Jazz Festival Sieste musicale à la plage Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS
À voir aussi à Capbreton (Landes)
- Marché Halles couvertes Capbreton 23 mai 2026
- Du vin, de la céramique et des copains Lieu dit la Pointe Capbreton 23 mai 2026
- Circus Guinguette La Jam Jazz Le Circus Capbreton 24 mai 2026
- Marché Halles couvertes Capbreton 26 mai 2026
- Découvrez Capbreton autrement en vélo électrique ! Boutique Jerry Bike Face capitainerie Capbreton 26 mai 2026