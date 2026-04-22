Découvrez Capbreton autrement en vélo électrique ! Boutique Jerry Bike Face capitainerie Capbreton

Capbreton

Découvrez Capbreton autrement en vélo électrique !

Boutique Jerry Bike Face capitainerie 75 Avenue George Pompidou Capbreton Landes

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Depuis l’unique port des Landes, laissez-vous guider à vélo électrique à travers l’histoire de Capbreton. Une expérience conviviale et accessible à tous, dès 14 ans.

Depuis l’unique port des Landes, laissez-vous guider à vélo électrique à travers l’histoire de Capbreton. Une expérience conviviale et accessible à tous, dès 14 ans. Plongez dans l’histoire de Capbreton sa vie maritime, son développement balnéaire. Une approche géographique vous sera présentée par un guide local passionné. Un parcours de 2h facile et agréable sur pistes cyclables.

Inclus guidage, vélo électrique, casque.

Rendez-vous 9h30, Arrivée après 9h45 départ non garanti, prestation dûe.

12 personnes maximum. Les billets achetés sont valables pour la prestation commandée, pour une date, heure et lieu précis. Clôture des ventes la veille à 15h.

Réservation en ligne et dans les 7 agences de l’Office de Tourisme Landes Atlantique Sud. .

Boutique Jerry Bike Face capitainerie 75 Avenue George Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 12 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découvrez Capbreton autrement en vélo électrique !

From the only port in the Landes region, let your electric bike guide you through the history of Capbreton. It’s a convivial experience, accessible to all, from age 14 upwards.

L’événement Découvrez Capbreton autrement en vélo électrique ! Capbreton a été mis à jour le 2026-04-22 par OTI LAS