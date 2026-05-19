Capbreton Jazz Festival Lecture musicale Jardin Public Capbreton

Capbreton

Capbreton Jazz Festival Lecture musicale

Jardin Public Coeur de ville Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

> Lecture musicale

Lire la montagne , une randonnée littéraire et musicale de l’autrice Stéphanie Abadie,

accompagnée par Alban Billard (piano) et Stéphane Abadie (guitare) musiciens et

compositeurs de jazz.

SAMEDI 20 JUIN 17H

Médiathèque-ludothèque de Capbreton .

Jardin Public Coeur de ville Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61

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English : Capbreton Jazz Festival Lecture musicale

L’événement Capbreton Jazz Festival Lecture musicale Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS