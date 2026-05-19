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Capbreton Jazz Festival Lecture musicale Jardin Public Capbreton

Capbreton Jazz Festival Lecture musicale Jardin Public Capbreton

Capbreton Jazz Festival Lecture musicale Jardin Public Capbreton samedi 20 juin 2026.

Lieu : Jardin Public

Adresse : Coeur de ville

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Capbreton

Capbreton Jazz Festival Lecture musicale

Jardin Public Coeur de ville Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
> Lecture musicale

Lire la montagne , une randonnée littéraire et musicale de l’autrice Stéphanie Abadie,
accompagnée par Alban Billard (piano) et Stéphane Abadie (guitare) musiciens et
compositeurs de jazz.

SAMEDI 20 JUIN 17H
Médiathèque-ludothèque de Capbreton   .

Jardin Public Coeur de ville Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61 

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English : Capbreton Jazz Festival Lecture musicale

L’événement Capbreton Jazz Festival Lecture musicale Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS

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