Capbreton Jazz Festival Lecture musicale Jardin Public Capbreton
Capbreton Jazz Festival Lecture musicale Jardin Public Capbreton samedi 20 juin 2026.
Capbreton
Capbreton Jazz Festival Lecture musicale
Jardin Public Coeur de ville Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
> Lecture musicale
Lire la montagne , une randonnée littéraire et musicale de l’autrice Stéphanie Abadie,
accompagnée par Alban Billard (piano) et Stéphane Abadie (guitare) musiciens et
compositeurs de jazz.
SAMEDI 20 JUIN 17H
Médiathèque-ludothèque de Capbreton .
Jardin Public Coeur de ville Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 21 61
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English : Capbreton Jazz Festival Lecture musicale
L’événement Capbreton Jazz Festival Lecture musicale Capbreton a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI LAS
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