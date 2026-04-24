Opéra des Landes Pièces en concert de Rameau Place Saint-Nicolas Capbreton
Opéra des Landes Pièces en concert de Rameau Place Saint-Nicolas Capbreton mardi 28 juillet 2026.
Capbreton
Opéra des Landes Pièces en concert de Rameau
Place Saint-Nicolas Eglise de Capbreton Capbreton Landes
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Publiées à Paris en 1741, les Pièces de clavecin en concerts de Jean-Philippe Rameau occupent une place majeure dans le répertoire de clavecin et dans l’histoire de la musique.
Publiées à Paris en 1741, les Pièces de clavecin en concerts de Jean-Philippe Rameau occupent une place majeure dans le répertoire de clavecin et dans l’histoire de la musique. Cette nouvelle écriture pour clavier accompagné connaît un grand succès et annonce le futur trio à clavier classique, dont elles peuvent être considérées comme
les premiers exemples.
Ces cinq suites alternent pièces de caractère ( La Timide , L’Agaçante ), danses (menuets, tambourins) et portraits musicaux ( La Forqueray , La Marais ). Rameau y compose de véritables miniatures, proches de son univers lyrique, dont certaines seront réutilisées dans ses oeuvres scéniques. .
Place Saint-Nicolas Eglise de Capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62
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English :
Published in Paris in 1741, Jean-Philippe Rameau?s Pièces de clavecin en concerts occupy a major place in the harpsichord repertoire and in music history.
L’événement Opéra des Landes Pièces en concert de Rameau Capbreton a été mis à jour le 2026-04-24 par OTI LAS
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