Concours boules lyonnaises Impasse des Gravières Capbreton

Capbreton

Concours boules lyonnaises

Impasse des Gravières Boulodrome Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

CONCOURS DE BOULES LYONNAISES

Boulodrome Impasse des Gravières

Inscription à 14h ~ tous les mardis de juillet et août ~ 7 séances

Payant 4 €

Sur réservation, renseignements 06.70.81.34.32 josiane21termignon@gmail.com

CONCOURS DE BOULES LYONNAISES

Boulodrome Impasse des Gravières

Inscription à 14h ~ tous les mardis de juillet et août ~ 7 séances

Payant 4 €

Sur réservation, renseignements 06.70.81.34.32 josiane21termignon@gmail.com .

Impasse des Gravières Boulodrome Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 81 34 32 josiane21termignon@gmail.com

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English : Concours boules lyonnaises

BOULES LYONNAISES COMPETITION

Boulodrome Impasse des Gravières

Registration at 2pm ~ every Tuesday in July and August ~ 7 sessions

Charge: 4 ?

By reservation, information 06.70.81.34.32 josiane21termignon@gmail.com

L’événement Concours boules lyonnaises Capbreton a été mis à jour le 2026-06-08 par OTI LAS